Bu Antikacıya Gelenler Zamana Yolculuk Yapıyor

İlçenin tarihi mekanlarından olan Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi'nde antikacılık yapan Durmuş İşçi, mekanında yaklaşık 40 bin ürünle vatandaşa hizmet sunuyor. Bakırdan ahşaba, camdan porselene, tarihi saatlerden tespihlere kadar çok sayıda antika ürünü bulunan İşçi, antikacılığın kültür meselesi olduğunu söyledi.



"Para bulunabilir ama kültür bir anda bulunamaz"

Antikaya ilginin az olduğunu belirten İşçi, "30 yıldır antika işiyle uğraşıyorum. Mekanda aklımıza gelen bütün çeşitler var. Ahşabından bakırına, camından müzik aletlerine, erkek - bayan takılar, aksesuarlar. Yani antikayla ilgili birçok çeşitlerimiz var. Ciddi anlamda Kayseri’de bir ben varım, zar zor ayakta duruyoruz. Paralı insanlarımız çok ama antikaya ilgi zayıf. Kültürle alakalı biraz da, para biranda bulunabilir ama kültür biranda bulunamaz. Antika da kültürle orantılı olduğu için biraz ilgi düşük. Bakır odasında 400’e yakın bakır var. Mangallar, semaverler gibi birçok bakır çeşidi var. 8-10 bin tane plak var. Aksesuar olarak saatler, müzikle ilgili radyolar, gramofon, plakçalarlar var. Ahşapla ilgili tavan göbeğinden kapısına, şerbetliğinden konsoluna değişik ürünlerimiz var. Cam odasında porselen, cam, kristal ürünleri var. Gaz lambalardan tutun normal asansörlü lambalara, vazosundan Çekoslovakya Kristallerine, bayağı çeşidimiz var" ifadelerini kullandı.



15 bin TL'ye saat 20 bin TL'ye at arabası

Ürünler hakkında bilgiler veren Durmuş İşçi, mekanında çok zor bulunan nadide ürünlerin de bulunduğunu aktardı. Ürünler arasında tarihi konaklarda bulunan eski saatler, dünyada eşine az rastlanır tek parça porselenden yapılmış at arabasının bulunduğunu dile getiren Antikacı İşçi, ürün fiyatlarının 10 TL ile 40 bin TL arasında değiştiğini belirtti. İşçi, "10-15 TL’den başlayan tespihlerimizden başlar 30-40 bin TL’ye çıkan ürünlerimiz var. Her ürünün yapısına, yaşına göre değerleri vardır. At arabası dünyanın en büyük markası meissen marka. Değeri 20 bin TL. Ortalama 100 yıllık olması. Nadir bulunan ve Avrupa’da ünlü bir marka. Saat ortalama 150 yıllık, yaklaşık 50 kilo. Genelde büyük konaklarda, camilerde, iş merkezlerinde kullanılan salon saati. Ortalama değeri 15 bin TL" diye konuştu.