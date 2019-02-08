Bu kez kuşlarla yarışıyorlar

Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde geleneksel hale getirilen ve bir yıl boyunca ülke sınırları içerisinde en çok kuş türü görmeyi başaran kişilerin derecelendirdiği yarışma, Türkiye’de Trakuş.org tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirildi. 5 binden fazla üyesi ile ziyaretçilerine Türkiye’nin kuşları hakkında hem bilgi hem fotoğraf içeriği ile zengin bir arşiv sunan Trakuş.org, kuş gözlemciliğini daha da keyifli hale getirmek için ‘’Kertik 2019’’ yarışmasını Aralık ayında duyurmuştu.

Trakuş’un Kurucusu Serhat Tigrel konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada ‘’Bu yarışma hem kuş fotoğrafı arazilerini daha keyifli hale getirecek, hem yeni katılımcılarımızın ilgisini çekerek daha da heveslendirecek ve en önemlisi insanlar daha çok kuş gözlemine çıkarak Türkiye kuş listesine de yeni tür ve nadir fotoğraflar ekleyecekler. Ülke envanteri bu yönde artacak’’ dedi.







Kertik 2019 Türkiye’de bulunan kuş fotoğrafçıları arasında 1 yıl içerisinde en çok türü görmeyi amaçlıyor. Fotoğrafçı ve gözlemciler çektikleri kuş türü sayısını arttırarak birbirleriyle yarışıyor. Böylece arazide daha fazla bulunan gözlemciler yeni türlerinde kayıtlara girmesine sebep oluyor. Ayrıca kuş gözlemcileri ve fotoğrafları yaşadıkları şehrin kuşlarını da belgeleyerek illerin de yarışmadaki konumunu belirliyorlar.







Yarışmada ilk ay

Çekişmeli başlayan yarışmanın ilk ayında üyelerden Ferit Başbuğ 144 farklı kuş türü ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada 128 tür ile Cenk Polat ve üçüncü sırada 125 tür ile Alper Tüydeş yer alıyor.

İllerin de yarıştığı ‘Kertik 2019’da Ocak ayında İzmir 129 kuş türü ile birinciliği sürdürürken, 118 tür ile Ankara ikinciliği ve 116 tür ile İstanbul da üçüncülüğü göğüslüyor. Listenin ilk 10 sıralaması ise şu şekilde; İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kayseri, Aydın.







Yarışma Türkiye kuş listesi için önem arz ediyor

Yarışmanın duyurulmasının ardından sadece ilk ay içerisinde 10’dan fazla Türkiye ve dünya için nadir türlerin kaydı yapıldı. Bandırma’da Tarla Kazı ve Küçük Sakarca, İstanbul’da Kuzey Gümüş ve Büyük Karasırtlı Martı, Karacabey’de Pasifik İncirkuşu, Çanakkale’de Kulaklı Batağan, Edirne’de Paçalı Şahin, Samsun’da Telkuyruk ve Urfa bozkırlarında Toy yılın ilk ayının dikkat çeken nadir türleri oldu.







Türkiye’nin kuşlar üzerine en büyük fotoğraf ve bilgi arşivi

Türkiye’nin hemen hemen tüm şehirlerinde yer alan üyeleri sayesinde ülkenin yaban hayatına dair en geniş fotoğraf ve bilgi ağı olan trakuş.org, ülkede kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığının yayılmasına da ciddi katkı sağlıyor.

Düzenlediği farkındalık çalışmalar ve bahar kampları ile doğa gözlemciliğine özendiren Trakuş, ülkenin yaban hayatı envanterinde de önemli bir yeri var. Trakuş üyeleri, platformun kurulduğu tarihten bu güne dek 20’den fazla yeni kuş türünü ülke kayıtlarına sokmayı başardı. Kurulduğu yıllarda 400’lerde seyreden belgeli Türkiye Kuş türleri 2019 itibariyle 446 türe yükseldi. Trakuş’un amaçlarından biri potansiyel olan 500 rakamını yakalamak.

Yarışma 31 Aralık 2019’da son bulacak. Yarışma sonunda kazanan şehirde düzenlenecek ödül töreni ile yarışma ödülleri de sahiplerini bulacak.

