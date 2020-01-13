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Bu müzede 105 yıllık malzemeler sergileniyor

KAYSERmall Alışveriş Merkezi’nde içerisinde 105 yıllık orijinal haliyle bin parça malzemenin bulunduğu Çanakkale Müzesi açıldı.

Bu müzede 105 yıllık malzemeler sergileniyor
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla KAYSERmall AVM tarafından program düzenlendi. Programa katılan gazeteciler, AVM’de açılan Çanakkale Müzesi’ni gezerek bilgi aldı. AVM Müdürü Mustafa Gökdemir yaptığı açıklamada basın mensuplarının gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Gökdemir; “Alışveriş merkezleri olarak alışveriş alışkanlığının değiştiği bir dönemde internet ve AVM alışverişlerinin olduğu bir dönemde rekabetin çok hızlandığını ve bu rekabette de bazı ayrıcalıklarla öne çıkmak gerektiği, burada da basının ciddi anlamda hem yerel hem ulusal basının çok ciddi faydasının olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda da bize gereken yerlerde desteğini sunan gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çanakkale Müzesi Organizatörü Cengiz Yürükaslan ise; serginin 15 gün boyunca açık olacağını ve vatandaşların ücretsiz olarak gezebileceğini belirterek; “Çanakkale dediğimiz zaman siyasetin olmadığı bir önsöz konumunda olan bir destandan bahsediyoruz. Bu destanı 10 seneden bu yana tüm Türkiye’de dolaştırıyoruz. Amacı, Çanakkale’ye gidemeyen öğrencilerimize Çanakkale’yi anlatabilmek. 10 yıldan bu yana bu müze bütün Türkiye’yi dolaşıyor. Geçen sene ilk defa Doğu Anadolu’ya götürdük, Van, Hakkari, Çukurca’ya kadar . Müze, bin parça malzemeyi 105 yıllık orijinal haliyle taşıyor. Bu özelliğiyle dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. Bu kadar malzemeyle seyyar vaziyette dolaşan başka bir gezici müze yok. Tırlarımız, var, gezici konsept ölçüsünde olan ufak sergilerimiz var ama bütün Çanakkale’yi yansıtan bu tarzda bir müzemiz yok. Okulların açık olduğu devre içerisinde çalışıyoruz, sonra Çanakkale’deki sabit binasına geçiyor müze. AVM boyutunda bu güne kadar aşağı yukarı 10-15 AVM ziyareti yaptık. Çok fazla insan ayağını gelip görmesi, çalışanların iş hayatından sonra tekrar gelip izleme konumunda olması açısından AVM’ler ayrı bir önem taşımaya başladı. Biz de her sene davet eden AVM boyutlarını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Müzemiz “15 gün müddetle ücretsiz burada sergilenecek” diye konuştu.
Programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, AVM yöneticileri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. 

İHA

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KAYSERmall Alışveriş MerkeziÇanakkale MüzesiÇanakkale Müzesi Organizatörü Cengiz Yürükaslan
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