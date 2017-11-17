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"Bulutlar Ülkesi" ve "Zaptiye" sahnelenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 19 Kasım Pazar günü "Bulutlar Ülkesi" adlı çocuk tiyatrosu ve "Zaptiye" adlı oyun izleyiciyle buluşacak.

"Bulutlar Ülkesi" ve "Zaptiye" sahnelenecek
Şenay Cevrioğlu'nun yazıp yönettiği oyun, hayal gücü çok geniş olan Yusuf'un Bulutlar Ülkesi’nde yaşadığı olayları anlatıyor.
Oyun, seyirciyle saat 12.00 ve 15.00'te buluşacak.
Şehir Tiyatrosu'nda 19 Kasım Pazar günü saat 19.30'da ise televizyonun değerlere verdiği zararı mizahi bir dille anlatan "Zaptiye" adlı oyun sahne alacak.
AA
 
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