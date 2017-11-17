"Bulutlar Ülkesi" ve "Zaptiye" sahnelenecek

Şenay Cevrioğlu'nun yazıp yönettiği oyun, hayal gücü çok geniş olan Yusuf'un Bulutlar Ülkesi’nde yaşadığı olayları anlatıyor.

Oyun, seyirciyle saat 12.00 ve 15.00'te buluşacak.

Şehir Tiyatrosu'nda 19 Kasım Pazar günü saat 19.30'da ise televizyonun değerlere verdiği zararı mizahi bir dille anlatan "Zaptiye" adlı oyun sahne alacak.

AA

