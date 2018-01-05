Bünyan Dostları takvimine ilgi büyük

Kayseri’nin Bünyan İlçesini tanıtmak amacı ile çeşitli faaliyetler yapan Bünyan Dostları Derneğinin, 8 yıldan bu yana hazırladığı, nostaljik Bünyan fotoğraflarından oluşan 2018 takvimi dağıtılmaya başlandı.



Hüseyin Akay’a teşekkür

Konu ile ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim, “Bünyan’ın tarihi, kültürü, eski hayatını yansıtan fotoğraflardan oluşan takvimlerimiz 8 yıldır basılmakta ve ülkemizin dört bir tarafındaki Bünyan Dostlarına dağıtılmaktadır. Her yıl hemşehrilerimizin maddi destek verdiği takvimimize bu sene Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay Bey maddi destek sağlamıştır. Sayın Akay’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.’’ dedi.

Bünyan’ın eski fotoğraflarını değerlendirmek amacı ile ilk kez 2010 yılında çıkarılan nostaljik takvimin fotoğraf araştırmasını ise Kenan Okan Cingil ve Hasan Yüksel yaptı.

