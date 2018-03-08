Burçak Evren öğrencilerle buluştu

Gazeteci-Yazar Burçak Evren Film Akademisi öğrencilerine kısa ve uzun metrajlı film ile bu filmi yapabilmek için gerekli olan unsurlar konusunda bilgi verdi. Konuşmasında görsel sanatlarda görüntü okumanın önemini vurgulayan Burçak Evren, görüntüyü okumadan yazmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Fotoğraf, resim ya da film okumanın nasıl olması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Burçak Evren, “Bütün bu okumaların en önemlisi insanı okumaktır. Çünkü, bütün hikaye insanla başlar” ifadelerini kullandı.



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