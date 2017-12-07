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Bursalı fotoğrafçılar Sultan Sazlığı'na hayran kaldı

Bursalı fotoğrafçılar, Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nı ziyaret etti. Sazlığa hayran kalan fotoğrafçılar, bol bol fotoğraf çekti.

Bursalı fotoğrafçılar Sultan Sazlığı'na hayran kaldı
Bursa'dan gelen 10 kişilik fotoğraf tutkunu grup, hafta sonu Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak bilgi veren fotoğrafçı Ümit Cansu, "10 kişilik bir ekip olarak geldik. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği üyesiyiz. Arkadaşların merak ederek geldiği ve beğeni ile bahsettiği bir yer olduğu için geldik. Korunmuş, doğası bozulmamış bir bölge" diye konuştu.
Grup üyeleri, Sultan Sazlığı'nda bol bol manzara fotoğrafları çekerken, bölge halkının yaşantılarını da fotoğraflama imkanı buldu.
İHA
 
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