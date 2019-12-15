Büyükkılıç, Bereket Sergisi'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından Kayseri Park AVM’de açılan “Bereket” temalı sergiyi gezdi. Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri 26 farklı branştan ürünlerin yer aldığı sergiyi görmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Park AVM’de bir araya gelerek birbirlerine hediye almak için çekiliş yapan çocuklarla da karşılaştı ve kuraya kendisi de dahil oldu.

15 Aralık 2019 Pazar 13:37