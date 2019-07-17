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Büyükkılıç: “Keykubadiye Sarayı gün yüzüne çıkmalı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamasında Selçuklu kenti olan Kayseri için bu kazının çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, sarayın bir an önce gün ışığına çıkması için kazı süresinin artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç: “Keykubadiye Sarayı gün yüzüne çıkmalı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beş yıldır Keykubat Tepesi’nde süren Keykubadiye Kazı çalışmalarının hızını artırıyor. Başkan Büyükkılıç, kazı bölgesini Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte ziyaret etti. Büyükkılıç, Kaykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, 2014 yılında başladıkları kazı çalışmalarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın desteği ile sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Ali Baş’ın yaz sezonunda iki ay çalıştıklarını belirtmesi üzerine Kayseri’de yaz sezonunun 4 ay olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kazı süresinin uzatılmasını istedi.



Çalışmalar için kazı heyetine teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Keykubadiye sarayı bizim için çok önemli. Selçuklu’nun merkezi olan Kayseri’de bu sarayın gün yüzüne çıkması ve tarihe ışık tutmasını istiyoruz. Yılda iki ay gibi kısa süre çalışılmasının yeterli olmadığı kanaatindeyim. Biz de imkanlarımızı zorlayalım, Kültür Bakanlığımızla görüşelim ve bu sarayın gün yüzüne çıkarılmasını geciktirmeyelim” diye konuştu.
 

İHA

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