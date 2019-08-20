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Büyükkılıç, Konservatuvarı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, bir enstrüman çalabilmenin önemli bir özellik olduğunu belirterek öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanları değerlendirmelerini istedi.

Büyükkılıç, Konservatuvarı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda farklı sınıflara girerek bir süre dersleri takip etti. Saz, gitar ve keman sınıflarını ziyaret ederek öğrencileri dinleyen Başkan Büyükkılıç, alkışlarıyla öğrencilere destek verdi. Piyano sınıfını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çok başarılı bir şekilde piyano çalan öğrenciyi bir süre dinledi.



Girdiği sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bir enstrümana sahip olmanın ve onu çalabilmenin önemli bir özellik olduğunu belirterek öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi ve ailelerin sağladığı bu imkanı değerlendirmelerini istedi. Başkan Büyükkılıç, “İşi sıkı tutun ve yaptığınız işin en iyisini yapın. Bizlere güvenen ve çocuklarını konservatuvara gönderen ailelere teşekkür ediyorum. Bu yavrularımıza da başarılar diliyorum. Öğrencilere bu imkanlarla fırsat vermek ve ellerinden tutmak lazım” diye konuştu.



YAZ KURSLARI HALA DEVAM EDİYOR
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz kurslarında eğitimler devam ediyor. 1 Temmuz’da başlayan kurslarda 9-15 yaş grubuna Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Ney ve Piyano kursları veriliyor. 16 yaş üstü yetişkin grubu içinse Gitar, Keman, Bağlama, Yan flüt, Resim, Bateri, Ney, Piyano, Klarnet, Ud ve Halk Oyunları kurslar açıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın merkez ve Setenönü şubesinde yılda yaklaşık 10 bin kişi eğitim alıyor.
 

İHA

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