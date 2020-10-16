Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı Kütüphenelerde Hijyen Tam

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphenelerde hijyen koşullarının tam anlamıyla sağlandığını belirterek, ailelere “İçiniz rahat olsun” çağrısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı Kütüphenelerde Hijyen Tam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doktor olmasının getirdiği hassasiyeti Büyükşehir belediyesi bünyesindeki kütüphanelerdeki uygulamalara da yansıtarak, hizmet almaya gelen öğrenci ve vatandaşlara “Tam Hijyen” içerisinde hizmet verilmesini sağlıyor.

Yaşanan pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm tesislerde hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor. Özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kütüphanelerde ise Doktor Başkan Memduh Büyükılıç’ın talimatlarıyla kitaplardan masalara kadar her şey düzenli olarak sterilize ediyor. Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi olmak üzere Büyükşehir’e bağlı 7 kütüphanede sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Sabah sosyal mesafe kurallarına uyularak teker teker içeriye alınan ziyaretçiler, ateşleri ölçülerek ve el dezenfektanı kullanılarak steril bir şekilde içeriye alınıyor. İçeride 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hazırlanan masalarda çalışmalarını yürüten ziyaretçilerin kullandığı kitaplar, raflardaki yerini almadan önce sterilizasyon makinesinde temizleniyor.  İçerdeki çalışmasını sonlandıran kişinin masa ve sandalyeleri temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edilerek sonrasında gelen kullanıcı için hazır hale getiriliyor. Kayseri’yi bir kütüphaneler şehri yapmak ve gençlerin bu kütüphanelerden faydalanmasını sağlamak için projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kütüphanelerdeki temizlik kurallarının titizlikle uygulandığını belirterek,  “Gençlerimiz bizim için önemli. Onların daha nezih ve çağın gerekliliklerine uygun şartlarda kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri için şehrimize çok modern kütüphaneler kazandırdık. Ama yaşanan bu pandemi sürecinde de gördük ki insan sağlığı her şeyin üzerinde. Dolayısıyla “Önce tedbir” diyerek kütüphanelerimizi sürekli dezenfekte ediyor ve buraları kullanan gençlerimizin sağlığını önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca kütüphaneleri kullanacak olan gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizi bir aile özeni ve titizliği ile kütüphanelerimizde misafir ediyoruz. Bu sebepten ötürü ailelerimiz gönül rahatlığı ile gençlerimizin kütüphanelerimize gönderebilir” dedi.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.