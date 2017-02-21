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Büyükşehir çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu biri Develi’de olmak üzere üç ayrı oyun sahnelendi.

Büyükşehir çocukları tiyatro ile buluşturuyor
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde birbirinden güzel çocuk oyunları Kayserili çocuklarla buluşuyor. 18 Şubat Cumartesi günü Tiyatro Alkış oyuncuları tarafından “Oyuncaklar” adlı oyun sahnelendi. İki ayrı seans halinde çocuklarla buluşan oyunu Oktay Şenol yazıp yönetti.
19 Şubat Pazar günü ise yine Şehir Tiyatrosu’nda “Şarkılarla Masallar” sahneye konuldu. Goncagül Tiyatrosu oyuncuları, farklı masal kahramanları şeklinde sahneye çıkarak şarkılar söyleyip masalları canlandırdılar. Oyuna aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Hafta sonunun bir başka oyunu ise Develi’de sahneye konuldu. Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Hayaller Ülkesi” adlı oyunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı oyuncuları rol aldı.
Kurum Haberi
 
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