Büyükşehir çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu biri Develi’de olmak üzere üç ayrı oyun sahnelendi.

21 Şubat 2017 Salı 09:16