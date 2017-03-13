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Büyükşehir'den çocuklara iki armağan

Büyükşehir Belediyesi çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri’ye getirmeye devam ediyor. Hafta sonu Şehir Tiyatrosu’nda iki ayrı oyun sahnelendi.

Büyükşehir'den çocuklara iki armağan
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 11 Mart Cumartesi günü “Selam Verin Gülümseyin” adlı çocuk oyunu sahneye kondu. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen müzikli çocuk oyununu Zeynep Necili yazdı ve yönetti. Oyuna, çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi 12 Mart Pazar günü ise farklı bir oyunu Kayseri’ye getirdi. “Mavi’nin Rüyası” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda iki seans halinde sahnelendi. Aylin Önder’in yazıp yönettiği müzikal çocuk oyunu ilgiyle izlendi.

İHA

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