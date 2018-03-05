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Büyükşehir'den çocuklara üç ayrı tiyatro

Büyükşehir Belediyesi çocukları her hafta sonu birbirinden güzel çocuk oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu çocuklar için üç ayrı oyun sahnelendi.

Büyükşehir'den çocuklara üç ayrı tiyatro
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar bu hafta sonu da birbirinden güzel oyunları izleme fırsatı buldular. Hafta sonu Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda “Nasreddin Hoca’dan Fıkralar” oyunu izleyiciyle buluşurken, “Burnunu Kaybeden Palyaço” adlı oyun da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. 
Hafta sonu sahnelenen bir başka oyunda “Mıknatıs Çocuk” oldu. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen Gülen İpek Abalı’nın yazdığı, Birol Engeler’in yönettiği oyun çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda televizyonda izlediği hayali süper kahramanlardan etkilenen ve onlardan biri olduğunu zanneden küçük çocuğun neler yaşadığı anlatıldı. 
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