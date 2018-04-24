Büyükşehir'den dört ayrı oyun

Büyükşehir Belediyesi nisan ayı kültür sanat etkinlikleri dört önemli oyunla devam etti. Anadolu Selçuklular zamanında yaşanmış olan hüzünlü bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Aşk ve Şifa” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyun tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Hafta sonu sahnelenen diğer bir oyunda “Karagöz ile Hacivat” gölge oyunu oldu. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunda hem çocuklar, hem de büyükler keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, herkesin çok sevdiği sevimli kedinin tiyatroya uyarlanmış hali olan “Garfield” adlı oyunu da Kayserililerle buluşturdu. Garfield, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki seans halinde sahnelendi.

Hafta sonu “Dolgi ve Arkadaşları Zamanda Yolculuk” adlı oyun da Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. İki seans halinde sahnelen oyunda Dolgi ve arkadaşlarının maceraları anlatıldı.



İHA