Büyükşehir'den her yaşa tiyatro

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Kayseri halkının büyük ilgi gösterdiği etkinliklerle devam ediyor. Şehir Tiyatrosu’nda bu hafta yetişkinler için “Karanlıkta Komedi” adlı oyun izleyicilerle buluştu. Elektriklerin kesildiği anda yaşanılanların anlatıldığı iki perdelik komediye tiyatro severler büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonu çocuklar için ise “Neşeli Çılgınlar” adlı oyun iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği oyunda üç çılgın kuşun maceraları anlatıldı.

Kurum Haberi

