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Büyükşehir'den ikinci hikaye yarışması 

Büyükşehir Belediyesi, Emir Kalkan anısına düzenlenen hikaye yarışmasının ardından bu kez Mustafa Miyasoğlu’nun ismini yaşatıyor. Kayseri’nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan olan Mustafa Miyasoğlu anısına düzenlenen hikaye yarışmasına katılmak isteyenler 22 Nisan’a kadar başvurularını yapabilecekler. 

Büyükşehir'den ikinci hikaye yarışması 

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen hikaye yarışması devam ediyor. Kayseri’nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan biri olan Mustafa Miyasoğlu anısına birbirinden düzenlenen hikaye yarışması büyük ilgi görüyor.

Hikaye yarışmasına başvurular 22 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada mansiyon ödülü ise 1000 TL olarak belirlendi. Hikaye yarışmasına katılmak isteyenler detaylı bilgiyi www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenebilecek.

Yarışma sonuçları 4 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

İHA
 

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa MiyasoğluEmir Kalkan
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