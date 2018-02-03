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Büyükşehir'de kültür ve sanat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde kente gelen salon sirki gösterilerini sürdürüyor.

Büyükşehir'de kültür ve sanat
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde her gün iki seans halinde gösteri yapan salon sirki izleyicilere 120 dakika süren bir heyecan yaşatıyor. 
Sirkte akrobatlardan palyaçolara, hulahop ve balans gösterisinden jonglör ve bisiklet cambazına kadar birbirinden heyecan verici gösteriler sergileniyor.
Ücretsiz olarak izlenebilen 120 dakikalık gösterinin dört gün boyunca, iki seans halinde izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

AA
 
 
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