Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den çocuklara armağan 

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Hapşuu’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. 

Büyükşehir’den çocuklara armağan 

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu iki ayrı oyun çocuklarla buluştu. ‘Renkli Masallar’ adlı çocuk oyunu Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda, ‘Hapşuu’ adlı oyun ise Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.



TRT Çocuk’un sevilen programlarından ‘Hapşuu’, Büyükşehir Belediyesi tarafından tiyatro sahnesine uyarlanmış haliyle çocuklarla buluşturuldu. Dört seans halinde sahnelenen oyunda, Hapşuu ve arkadaşlarının kaybolan güneşi bulmak için atıldıkları maceraya yer veriliyor.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirKültürSanat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.