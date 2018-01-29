Büyükşehir’den iki güzel oyun

1930 yıllarının başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde babasız yaşayan bir ailenin çektiği sıkıntıların anlatıldığı ‘Sırça Hayvan Koleksiyonu’ adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tennessee Willams’ın yazdığı ve Onur Atacan’ın yönettiği oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.



Büyükler için “’Sırça Hayvan Koleksiyonu’ adlı oyunu Kayseri’ye getiren Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk’un en sevilen programlarından ‘Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış halini de çocuklarla buluşturdu. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde üç ayrı seans halinde sahnelenen oyun için çocuklar ve aileleri salonu tamamen doldurdu.



İHA

