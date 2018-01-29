Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den iki güzel oyun

Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, hafta sonu yetişkinler için ‘Sırça Hayvan Koleksiyonu’nu,  çocuklar için de TRT Çocuk’un sevilen programı ‘Ege ile Gaga’yı sahneye taşıdı. 

Büyükşehir’den iki güzel oyun

1930 yıllarının başında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz döneminde babasız yaşayan bir ailenin çektiği sıkıntıların anlatıldığı ‘Sırça Hayvan Koleksiyonu’ adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tennessee Willams’ın yazdığı ve Onur Atacan’ın yönettiği oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Büyükler için “’Sırça Hayvan Koleksiyonu’ adlı oyunu Kayseri’ye getiren Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk’un en sevilen programlarından ‘Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış halini de çocuklarla buluşturdu. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde üç ayrı seans halinde sahnelenen oyun için çocuklar ve aileleri salonu tamamen doldurdu.

İHA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ege Ile Gaga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.