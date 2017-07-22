Büyükşehir’e iki ödül birden

Belediyecilikte marka olan ve Türkiye’de ilkleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, projeleri ve yatırımlarıyla ödüller almaya devam ediyor. Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Etkin Belediye Proje Yarışmasında" ödül sahibi belediyeler belirlendi.

Çevre ve altyapı projeleri, iyi yönetim projeleri, sosyal-ekonomik ve kültürel projeler ile tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin olduğu yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki ayrı projesiyle ödül aldı. Ankara Green Park Hotel’de gerçekleştirilen ödül törenine 174 belediye katıldı.

Uluslararası festivale birincilik ödülü

MİARGEM’in Etkin Belediye Proje Yarışması’nın sosyal ve ekonomik projeler kategorisinde birinciliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi alanında ilk ve tek olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali ile birinciliğe layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl festivalin 12’incisini gerçekleştirmişti.

Tarihi değerleri koruyan belediye

Tarihi değerlerimizi restore ettirerek ayağa kaldıran ve bir fonksiyon yükleyerek yaşamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarıyla da takdir görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, MİARGEM’in ödül töreninde Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunmasına Yönelik Projeler kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu ödülü Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile elde etti.

MİARGEM’in ödül töreninde kazanılan iki ayrı birincilik ödülünü Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz aldı.

Kurum Haberi



