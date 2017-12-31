CAKA'lı miniklerden konser

Abdullah Gül Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde, ulusal ve uluslararası alanda çocuklara keman çalmayı özendirmek, müzik becerisini yaygınlaştırmak ve yetenekli genç müzisyenleri keşfetme vizyonu ile yola çıkan CAKA Grubu tarafından yetiştirilen 40 minik sanatçı performansı ile göz doldurdu.







Yaklaşık 200 öğrenci velisi ve konuğun izlediği konserde öğrenciler gitar, piyano, çello ve keman performansı sergiledi.

Konser sonunda öğrencilere CAKA Kayseri Şube Eğitmeni Fikret Eren ve diğer eğitmenleri tarafından sertifikaları takdim edildi.