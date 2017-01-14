ÇEDAŞ’dan başarılı resimlere ödül Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla ÇEDAŞ ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Enerji Tasarrufu” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği “Enerji Tasarrufu” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti.



Yozgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarsalan, ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Işık Gün ÇEDAŞ yöneticileri ve öğrenciler ile velileri katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ÇEDAŞ tanıtım filmi ve Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla hazırlanan “Tasarruf Ediyorum, Geleceğe Enerji Bırakıyorum” adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, her yıl Ocak ayının ikinci haftasının Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlandığını belirterek enerji tasarrufunun enerjinin akıllıca, doğru ve verimli kullanılması anlamına geldiğini ifade etti.



Gelecek nesillere tasarruf bilinci

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Yozgat’taki okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile eğitim seminerleri verdiklerini belirten Yılmaz, “Ağaç yaş iken eğilir anlayışı ile okullarımızda eğitimler verdik. Konunun daha iyi pekişmesi adına öğrencilerimiz arasında yarışmalar düzenledik. Öğrencilerin bu çabalarından ötürü göstermiş oldukları enerjiyi ödüllendirmek üzere buradayız. Yarışmaya verilen destekten dolayı başta Valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve yarışmaya katılım sağlayan tüm okullarımıza, resimleri değerlendiren komisyon üyelerimize, iletişim paydaşımız olan yerel basınımıza, teşekkür ediyorum. Ayrıca; yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ise tebrik ederek başarılarının devamını, enerjiyle daha ileriye ve tasarruflu yıllara erişmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.



Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise enerji tasarrufunun önemine değinerek enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulması açısından enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edildi. (Kurum haberi)





