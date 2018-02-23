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“Cemiyet” dergisi’nin 8. sayısı çıktı

Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan “Kayseri Cemiyet ”in 8. sayısı çıktı. Dergide Cemiyet’in geleneksel olarak düzenlediği “KGC Medya Yarışması”nda aldığımız 3 ödüle de yer verildi.

“Cemiyet” dergisi’nin 8. sayısı çıktı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın “Biz Büyük Bir Aileyiz” başlıklı ön yazısıyla çıkan dergide, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Diyarbakır‘daki çalışmalarını anlattığı programına katılan gazetecilerin Diyarbakır izlenimlerini aktardığı köşe yazıları ve haberler bulunuyor. Birçok özel röportaj, söyleşi ve köşe yazısının bulunduğu derginin bu sayısında belediyelerin faaliyetleri de geniş şekilde yer aldı.

Kayseri Gündem
 

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