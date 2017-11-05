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'Cimri' adlı tiyatro oyunu sergilendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri “Cimri” adlı oyunla devam etti. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.

'Cimri' adlı tiyatro oyunu sergilendi
Kısa süre önce Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Şehir Tiyatroları Buluşması’na da katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, Adana’da sahnelediği oyunu Kayseri’de de sahneye koydu.
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna salonu tamamen dolduran tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Fransız yazar Moliere tarafından yazılan oyunu Melih Cevdet Avşaroğlu yönetti.
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