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“Çizmeli Kedi” seyirciyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Çizmeli Kedi” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyuna büyük ilgi gösteren çocuklar ve aileleri Şehir Tiyatrosu’nu tamamen doldurdu.

“Çizmeli Kedi” seyirciyle buluştu
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri bir dünya klasiği olan “Çizmeli Kedi” adlı oyunla devam etti. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi. İki seans halinde sahnelenen oyunu Melih Cevdet Avşaroğlu yönetti.
Oyunda, çizmelerini giydiğinde bambaşka bir kediye dönüşen kedinin sarayın içerisindeki maceraları anlatıldı. Salonu tamamen dolduran çocuklar ve aileleri “Çizmeli Kedi” adlı oyunla keyifli dakikalar geçirdi.
İHA
 
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