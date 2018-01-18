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“Çizmeli Kedi” yeniden sahnelenecek

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Çizmeli Kedi" isimli çocuk tiyatrosu 21 Ocak Pazar günü yeniden sahnelenecek.

“Çizmeli Kedi” yeniden sahnelenecek
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenli olarak tiyatro gösterileri hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Dünya klasiklerinden olan ve Charles Perrault tarafından yazılan “Çizmeli Kedi” adlı oyunu, Melih Cevdet Avşaroğlu’nun yönetmenliğinde 23 Aralık Pazar günü sahnelemiş ve yoğun ilgi görmüştü.
Minikler ve ailelerden gelen yoğun talep üzerine, oyun 21 Ocak’ta yeniden tiyatro severlerin karşısında olacak.
Şehir Tiyatrosu’ndaki oyun, 12.00 ve 15.00’te yeniden izleyiciyle buluşacak.
Haber: Enes Özenç / Tunahan Kaya
                                                                                                                         

 
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