Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi, Meclis Başkanlığı başkanlık seçimi, 4 ayrı sosyal ve spor tesisinde yapıldı. Büyük heyecana sahne olan 4 adaylı seçimde İbrahim Eren yeni başkan oldu.

Yapılan oylamada 144 oy alan İbrahim Eren Ateş Çocuk Meclisinin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde başkanlığına seçildi.

Kurulduğu günden bu güne kadar binlerce çocuğa ev sahipliği yaparak onlara kucak açan Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden bugün her zamankinden farklı bir heyecan yaşandı. Günler öncesinden başlayan başkanlık yarışı sosyal tesislerin salonunda yapılan seçim ile sona erdi. 4 başkan adayının kıyasıya mücadelesine sahne olan seçimlerde ilk olarak başkan adayları tek tek kürsüye çıkarak yapacak çalışmalarını sıraladılar. Başkan adayları ile birlikte, onları destekleyen arkadaşlarının yanı sıra solunda bulunan velilerde bu büyük heyecana ortak oldular. Konuşmaların ardından üyeler tek tek yeni başkan ve yardımcılarını seçmek için oy kullandılar.

Yapılan oylama sonucunun ardından Çocuk Meclisinin yeni başkanı üyelerin 144 oyunu alan Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi İbrahim Eren oldu.

Küçük yaşta seçme ve seçilme özgürlüğü ile demokrasinin özünü kavradıklarını bu sadece özgüvenli bir neslin yetişmesine vesile olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “20 yıldır büyük bir heyecan ve şevkle bir araya gelen binlerce çocuk çeşitli konularda etkinlik düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmektedirler, bundan dolayı kendilerini kutluyorum.” dedi.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde Çocuk Meclisi Başkanlığını yürütecek olan İbrahim Eren, “Bana oy veren vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde çok güzel faaliyetler yapacağız. Çocuk Meclisini daha ileri sevilere taşımak için, seçim öncesi verdiğim vaatleri ilerleyen zamanlarda tek tek yerine getireceğim. Biz çocuklara kucak açan ve bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a da bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor, bütün çocukları çocuk meclisine üye olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

İHA

