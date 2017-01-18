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Çocuklar için iki oyun

Büyükşehir Belediyesi hafta sonu çocuklar için iki ayrı oyun sahneledi.

Çocuklar için iki oyun
Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayserili çocukları Türk mizahının en önemli ismi olan Nasreddin Hoca ile buluşturdu. ‘Hoca Nasreddin’ adlı oyun 14 Ocak Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği oyunda Nasreddin Hoca fıkraları canlandırıldı. Ece Onur'un yönettiği oyun iki seans halinde sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak Pazar günü ise ‘Ormanın Kanunu’ adlı oyunu çocuklarla buluşturdu. Şehir Tiyatrosu'nda iki seans halinde sahnelenen oyunu Ferhat Yazıcı yönetti. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini öğretmeyi amaçlayan oyuna büyük ilgi gösterildi.
Kurum Haberi
 
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