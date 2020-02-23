DEVLET TİYATROSU’NUN İLK OYUNU GÜN SAYIYOR

Kayseri Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle, Kayseri Devlet Tiyatrosu’na devredilmişti. Devlet tiyatrolarına devrinin ardından tiyatro binasında bir takım tadilat çalışmaları başlamıştı. Tadilatlarının tamamlanmasının ardından eski Şehir Tiyatrosu’nun tabelası da indirilerek, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun tabelası takıldı. Tabelanın takılıp tadilatların da tamamlanmasının ardından devlet tiyatrosu olarak tiyatro ilk oyununu seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor.



Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun ilk oyunu ise İskender Pala’nın yazdığı, Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü yaptığı ‘Leyla ile Mecnun’ olarak duyuruldu. Oyun 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 20:00’de seyircisiyle buluşacak. Ayrıca 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14:00 ve 20:00’de, 1 Mart 2020 Pazar günü 14:00’te de tiyatroseverlerle buluşacak.



Devlet tiyatrosunun Kayseri’de ilk oyunu olacak Leyla ile Mecnun oyununun bütün biletleri duyulduğu günden kısa süre sonra tükendi. İlk oyun olmasından dolayı oyuna protokol de katılım sağlayacak ve vatandaşlarla birlikte Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun ilk oyunu izlenecek.



KAYSERİ DEVLET TİYATROSU BİLET BİLGİLERİ VE AÇIKLAMA



BİLET FİYATLARI



Büyüklere Oyunlar:

SALON TAM - 9 TL İNDİRİMLİ - 6 TL

BALKON TAM - 7,5 TL İNDİRİMLİ - 4,5 TL

LOCA (4 kişi) - 36 TL



Müzikal Oyunlar:

SALON TAM - 15 TL İNDİRİMLİ - 9 TL

BALKON TAM - 12 TL İNDİRİMLİ - 6 TL

LOCA (4 kişi) - 54 TL



Çocuk Oyunları: 4,5 TL



OYUN BAŞLAMA SAATLERİ

Matine: 14.00 / Suare: 20.00

Çocuk Oyunları: 11.00 - 14.00



GİŞE ÇALIŞMA SAATLERİ

P.tesi / Salı / Çarş. / Perş. / Cuma / C.tesi: 09.30-17.00

Pazar: 09.30-14.00



ÜCRET ALINMAYAN SEYİRCİLER

Gaziler, Şehit ve Dul, Yetimleri, Engelliler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler. Ayrıca ücretsiz biletlerde ise 4736 sayılı Yasa hükümleri uygulanır.



ÖNEMLİ!

• Bilet satışlarında kredi kartı geçerlidir.

• Biletler temsilden 13 gün önce satışa çıkar.

• Sahnelenen oyunlarımızın biletleri bütün gişelerden alınabilir.

• Satılan bilet geri alınamaz ve değiştirilemez.

• ÜYELİK girişi yapılarak satın alınan biletlerin iadesi, etkinlik saatine 48 saat kala BİLETLERİM bölümü içinde yer alan İPTAL ET kısmından yapılabilir. İptal/İade işlemleri internetten alınan ve gişeden yazdırılmamış biletler için geçerlidir.

• ÜYELİK girişi yapılmadan satın alınan biletlerin iade taleplerinin etkinlik saatine 48 saat kala info@biletinial.com adresine mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. İptal/İade işlemleri internetten alınan ve gişeden yazdırılmamış biletler için geçerlidir.

• Büyüklere oyunlar 8 yaşın üzerindeki seyirciler içindir.

• Geç gelen seyircilerimiz 1. perdeyi izleyemezler.

• Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir.

• Öğrencilere ve Müzekart Plus sahiplerine indirimli bilet satış yapılır.

• Oyunların toplu satışlarında, en az 40 kişilik gruplara indirimli bilet satışı yapılır.

• Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tüm personel kimliklerini ibraz etmeleri durumunda kendi ve aileleri için indirimli bilet üzerinden satış yapılır.