Diriliş Ertuğrul'un 4.sezonunda neler olacak?

'un 3.sezon finalindeölümle burun buruna gelmiş, heyecan yükselmişti. Peki dizinin gelecek sezonunda neler olacak?'in sırasıylaveadında çocuklarının olduğunu tarihten biliyoruz. Ancak henüz Osman doğmadı. Gelecek sezon, annesi, hanımı, çocukları vesınırına yerleşerek orada bir uç beyi kuracak. Orada asayişi sağlayan'edirlik olarak verilecek.'in tarihe olan yani sadece dizi için kurgulanmamış olan alpleri'dır. Bu alpler Osmanlı'nın kuruluşunda büyük rol oynayacaktır.'nda sıra gelir beylik seçimine.bu seçimi beklemez ve oradan ayrılır.üç oğlunu da sırasıyla yanına çağırır.vebeyliği kendi iradeleriyle'a bırakırlar. Bunu duyanboyuna sığınır.'nu'in bulunduğuna karşı kışkırtır.'ın liderlik özelliklerini taşımadığına ve yaşından dolayı yetersiz olduğunaboyunu ikna etmeye çalışır. Bunu öğrenen Osman Bey ise amcası Dündar Bey'i yemeğe çağarır. Ardından onu bir otla zehirleyerek öldürmek zorunda kalır.Osman Bey'in Osmanlı'yı 4.sezon sonu veya 5.sezonda kuracağı tahmin ediliyor.Dizinin 4.sezonunda tarihte yazılanlara uyum sağladıkları takdirde bu yazılanların gerçekleştiğini göreceğiz.