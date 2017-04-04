Diriliş ruhu kitaplarda

Albayrak Medya Grubu sponsorluğunda bu yıl 5.'si düzenlenen Konya Kitap Günleri, 9 Nisan tarihine kadar kitapseveleri yüzlerce eserle buluşturuyor. 70 yayınevinin yer aldığı ve 250 bin kişinin katılması beklenen etkinliğe çevre illerin de ilgisi oldukça yüksek. Çeşitli kültür etkinlikleriyle zenginleşen fuarda Rasim Özdenören, Mustafa Armağan, Hasan Ali Toptaş ve daha pek çok yazar okuyucuyla buluşuyor. Fuarda, geçmiş yıllara oranla gerek gençler gerekse vatandaşlar tarih kitaplarına oldukça ilgi gösteriyor. Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Eğitimevi Genel Müdürü Ahmet Ali Ortadeveci, "Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası okur, tarih kitaplarına yöneldi. Bu yüzden Osmanlı'nın kuruluş yıllarını kaleme alan yazarların imza günlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Ayrıca ilerleyen günlerde Diriliş Ertuğrul ekibini fuara getirerek okura jest yapacağız" diyor.



TARİH KİTAPLARI YOK SATIYOR

Timaş Yayınları'ndan İbrahim Mehdioğlu, okuyucuların fuara genellikle yeni basım siyasi ve tarihi kitaplara ulaşmak için geldiklerini söyleyerek "Siyasi tarihimizdeki hareketlilik gençlerimizin de dikkatini çekiyor. Bu yüzden hem geçmişi hem de geleceğini öğrenmek isteyen gençler sürekli yeni kitap soruyor. Özellikle Mustafa Armağan ve İlber Ortaylı'nın kitapları Konya'da yok satıyor. Ayrıca Konya okurunun okuduğu kitabın imzalı olması onlar için bir ayrıcalık. Yazarların imza günlerine de bu yüzden yoğun ilgi gösteriyorlar" diyor. Nesil Yayıncılık'tan Ramazan Yalçın ise şu kitapların gençler arasında popüler olduğunu söylüyor: Ali Erkan Kavaklı'nın "Matarama Kan Doldu", Vehbi Vakkasoğlu'nun "Bir Destandır Çanakkale" ve Yavuz Bahadıroğlu'nun "Orhan Gazi", "Osman Gazi", "Diriliş Merhaba Söğüt", "Turgut Alp".

Her yaş grubunun ilgisiyle karşılanan Konya Kitap Günleri'nde çocuklar da biriktirdiği harçlıklarla kitap almak için stantların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Çocuk yayınlarının bir hayli fazla olduğu fuarda Pınar Yayınları'ndan Alparslan Köselay, "Türkiye'nin farklı illerinde yapılan diğer kitap fuarlarına oranla burada çocuk edebiyatına daha fazla ilgi gösteriliyor. Konya'nın hemen hemen her yerinden öğrenci geliyor. Ağırlıklı olarak yaş gruplarına göre hazırlanan popüler, güncel ve tarih kitapları satılıyor. Ayrıca asgari ücretle geçinip çocuğunun elinden tutup kitap almaya gelen fabrika işçileri de var" diyor.

Diziler kitapları sevdiriyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle tarih kitaplarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Pergole Yayınları'ndan Gül Onay, "Bekir Manav'ın "Kayı Beyi Osman" ve "Kayı Beyi Ertuğrul" ile çocuk kitabı "Atam Osmanlı" kitaplarına büyük ilgi var. Bunda tarihi dizilerin etkisi oldukça fazla" diyor. Derin Tarih dergisi ise Albayrak Medya standında Konyalıların en fazla ilgi gösterdiği yayınlar arasında yer alıyor. Özellikle gençlerin derginin eksik sayılarını tamamlamak için geldiğini belirten Mustafa Çimen, "Gençler dergimizle tarihi sevmeye başladıklarını ve tarih hakkında bilmedikleri pek çok bilgiye ulaştıklarını söylüyor" ifadelerini kullanıyor.(Yenişafak.com)