Doğu Türkistan lideri İsa Yusuf Alptekin Kayseri’de anılacak 

İsa Yusuf Alptekin’in vefatından sonra Doğu Türkistan davasının, bir anlamda öksüz kaldığını dile getiren Başkan Uygurtürk, 15 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan fotoğraf sergisi ve hatim duası ile İsa Yusuf Alptekin’i yad edeceklerini ifade etti.



“Doğu Türkistan davası öksüz kaldı”

İsa Yusuf Alptekin’den sonra onun gibi bir liderin yetişmediğini söyleyen Başkan Uygurtürk, “İsa Bey ömrünü Doğu Türkistan davasına adamış, bu dava uğruna gözlerini kaybetmiş, çilesini çekmiş, tüm dünyada Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri anlatmak için bir ömür sarf etmiş bir kişiliktir. Kendisi bizim idollerimizden birisi. Onun vefatından sonra Doğu Türkistan davası bir anlamda öksüz kaldı. Çünkü onun gibi bir lider daha yetişmedi. Bizim en büyük eksikliğimiz bu” diye konuştu.







“Onun izinden gideceğiz”

Doğu Türkistanlılar olarak, İsa Yusuf Alptekin’in bıraktığı kendileri için emanet olarak gördüklerini belirten Başkan Uygurtürk, “ Üç Efendiler denilen Mehmet Emin Buğra, Mesut Sabri Baykozi ve İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan davasının yılmaz savunucusu olmuş; Türkiye’de, dünyada, her platformda Doğu Türkistan’ı anlatmış kişilerdir. Özellikle de İsa Bey, ailesini arkada bırakarak, varını yoğunu bu dava uğruna sarf etmiş bir kişidir. Biz de Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği olarak, olarak merhum liderimizin vefatının 22’nci yıl dönümünde Kayseri’de; tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi, çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İsa Yusuf Alptekin’in Doğu Türkistan davasını, bize bıraktığı emanet olarak görüyoruz ve bu dava uğruna biz de gece gündüz onun izinden giderek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



