"DORU" ANİMASYON FİLMİ YARIN VİZYONA GİRİYOR

Erciyes dağı eteklerinde bulunan yabani "Yılkı atları"nı konu alan yerli animasyon filmi "Doru" yarın izleyiciyle buluşacak.



Seslendirme kadrosunda Esra Erol, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Bensu Soral, Murat Dalkılıç gibi isimlerin olduğu Doru, animasyon severleri bekliyor.

Film Özeti

Genç bir tay olan Doru, eski bir yarış atı olan Çenebaz'ın anlattıklarından babasının da bir paçalı at olduğunıu öğrenir. Bunun üzerine hemen yollara düşer. Yanında arkadaşı Karatay da vardır. İkili, yarışlara katılmaya kadar uzanacak bu yolda birçok macerayla karşılaşır.

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