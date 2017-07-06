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"DORU" ANİMASYON FİLMİ YARIN VİZYONA GİRİYOR

Can Soysal'ın yönettiği "Doru"filmi, Nevşehir ve Kayseri arasında Erciyes dağı eteklerinde bulunan, Türk yabani atlarını konu alan haftanın yerli animasyon filmi olarak izleyiciyle buluşacak..

"DORU" ANİMASYON FİLMİ YARIN VİZYONA GİRİYOR

Erciyes dağı eteklerinde bulunan yabani "Yılkı atları"nı konu alan  yerli animasyon filmi  "Doru" yarın izleyiciyle buluşacak.

 Seslendirme kadrosunda Esra Erol, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Bensu Soral, Murat Dalkılıç gibi isimlerin olduğu Doru, animasyon severleri bekliyor.

Film Özeti
Genç bir tay olan Doru, eski bir yarış atı olan Çenebaz'ın anlattıklarından babasının da bir paçalı at olduğunıu öğrenir. Bunun üzerine hemen yollara düşer. Yanında arkadaşı Karatay da vardır. İkili, yarışlara katılmaya kadar uzanacak bu yolda birçok macerayla karşılaşır.
Kayseri Gündem

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DoruErciyesYılkı AtlarıEsen YenenlerEsra Erol
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