Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Dünü bilmek, geleceği bilmektir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun ortaklığında raporlaştırılan ve Büyükşehir Belediyesi’nce kitaplaştırılan ‘Kayseri Yeraltı Yapıları’ 5’nci ara raporu inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Şehirler sadece çağdaş görünümüyle değil, geçmişten getirdiği birikimler ile daha anlamlı ve önemli hale geliyor” dedi.

“Dünü bilmek, geleceği bilmektir"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki yer altında bulunan tarihi mirası açığa çıkarmak için hem çalışıyor, hem de bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun ortaklığında Kayseri’deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar raporlar halinde hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılıyor. Böyle eşsiz bilgileri geleceğe taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Dünü bilmek, geleceği bilmektir ve Kayseri’mizde yer üstü ve yer altı tarihi ile birlikte birlikte bir bütündür. Her zaman söylüyoruz, şehrimiz Türkiye’nin en çok yer altı şehirlerine sahip ve bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin yer altı yapılaşmasını, turizm ekonomisinin hizmetine sunmak ve ileriye de sağlam bilgi sunmak amacıyla 2013 yılından beri yapılan çalışmalarla hazırlanan her raporu kitaplaştırıyoruz. En son sunulan rapor tümüyle Koramaz Vadisi’ne ait. Raporda Koramaz Vadimiz de yapılan çalışmalar, Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı tüm özellikleri ile anlatmış ve yer altı şehrimizi gözler önüne sermiştir. Biz bu berceste bilgilere geçmişten gelen rehberimiz olarak bakıyor, hepsinin kayıtlara geçilmesini de çok önemsiyoruz” diye konuştu.


--

 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.