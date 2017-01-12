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Dünya dedikleri bir gölgeliktir!

Dünya dedikleri bir gölgeliktir!
 
         M. Ali Eşmeli’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı aylık edebiyat, kültür, sanat, tarih ve toplum dergisi Yüzakı Ocak 2016 tarihli 243. sayısıyla okurlarla buluştu. Üstad Necip Fazıl’ın “Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum/Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum.” mısralarının kapakta yer aldığı derginin bu sayısında insan ömrü ve sonsuza yolculuk anlatılıyor.
   
Yûnus Emre’nin asırlar öncesinden nazımlaştırdığı “Dünya dedikleri bir gölgeliktir” hadîs-i şerifinin detaylı olarak anlatıldığı dergi zengin makale ve araştırmalarıyla dikkat çekiyor.
(Kayseri Gündem)
 
 
 
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