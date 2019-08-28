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Dünyada ilk kez tek parça halinde 'Choerolophodon’ fosili bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan 'Choerolophodon’ cinsine ait fosil bulundu.

Dünyada ilk kez tek parça halinde 'Choerolophodon’ fosili bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan’da sürdürülen kazılarda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bilim insanları tarafından dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan ‘Choerolophodon’ cinsine ait fosili bulundu. Bölgede daha önce yapılan kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlanılmıştı.

Buluntu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve bilim insanları yarın fosilin bulunduğu yerde açıklamalarda bulunacak.
 

İHA

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