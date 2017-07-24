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EFSANE DERGİ 37 YIL SONRA YENİDEN YAYINDA

12 Eylül öncesine damgasını vuran haftalık dergilerden Yeniden Milli Mücadele 37 yıl sonra yeniden yayımlanmaya başladı.

EFSANE DERGİ 37 YIL SONRA YENİDEN YAYINDA
İlk sayısı 1969 yılında çıkan ve 1980 askeri darbesiyle kapatılan dergi 17-23 Temmuz 2017 tarihli 529. sayısıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Aykut Edibali’nin imtiyaz sahibi olduğu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Hasan Ayhan ve Hikmet Sofu’nun yaptığı haftalık derginin bu sayısında 50 yıllık Yeniden Milli Mücadele hareketi hakkındaki bilgilerin yanısıra Edibali’nin “Yaşasın yeniden doğuş” başlıklı başyazısı, Türkiye ve İslam Coğrafyasından haberler ve şiirler yer alıyor.





Kayıp kınalı kuzulara çağrı

16 sayfalık derginin ortasında yer alan “Yeniden Milli Mücadele sancaklaşıyor” bölümünde ise çeşitli sebeplerle hareketten ayrılanlar ‘kayıp kınalı kuzular’ olarak nitelendirilerek onlara şu mesaj iletiliyor;

 “Anadolu’yu il il dolaşan YMM’ciler, arkadaşlarımıza Bilge Lider Aykut Edibali’nin selamını iletiyor, mesajını ulaştırıyor: ‘Kayıp kınalı kuzularımı bulun ve benim selamımı söyleyin. Onlar ne yapacaklarını bilirler.”

Yayın kurulu
Derginin Yayın Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;

Hüsamettin Akyıldız, Hüseyin Toptaş, Ahmet Emrullah, Nejat Cebeci, Mehmet Karakaya, Hayrettin Durmuş, Salim Demirezen, Mustafa Kabcı, Mehmet Ali Küçükgüzel, Ahmet Aktaş, Ali Rıza, Salim Yılmaz, Ali Osman Türkmen, Ali Geçioğlu, Rafet Kaya, Mustafa Temizer, Selami Yıldırım, Rahime Edibali, Seyfettin Özyurt.


ÖZEL HABER
Rıfat Yörük     
 
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MİLLİ MÜCADELE DERGİSİ12 EYLÜLHüsamettin AkyıldızHüseyin Toptaş
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