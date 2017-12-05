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Ekranlarda “Diriliş Ertuğrul” rüzgarı

Kasım ayında en çok izlenen televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul oldu.

Ekranlarda “Diriliş Ertuğrul” rüzgarı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Kasım ayının en çok izlenen dizilerini araştırdı. Ajans Press’in 1-30 Kasım tarihleri arasında Medya Tava’dan edindiği total rating oranlarına göre yaptığı incelemeye göre, ayın en çok izlenen dizisinin Diriliş Ertuğrul olduğu belirlendi. Diriliş Ertuğrul, 72.51 total rating oranıyla liderliği göğüsledi.
Kasım ayında en çok izlenen diziler sıralamasında, Özel Kuvvet Timi’nin hikâyesini konu alan Söz dizisi, 45.08 total rating oranıyla en çok izlenen ikinci dizi konumunda yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 37.97 ratingle üçüncü, Bizim Hikâye 33,80 ratingledördüncü, Kanatsız Kuşlar 33,44 ile beşinci, Savaşçı 29.66 ratingle altıncı,2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 28.14 ratingle yedinci, Kadın 27,46 ile sekizinci, Yeni Gelin 26.72 ile dokuzuncu, Meryem 26,68 ile onuncu sırada yer alarak Kasım ayının total rating oranlarıyla en çok izlenen dizileri oldu.
(Kurum Haberi)

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