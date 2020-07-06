Emekli Yazar İmam Kitaplarını İl Müftüsüne Hediye Etti

1990’lı yıllarda Kayseri Hakimiyet Gazetesi'nde yazarlık serüvenine "Cumadan Cuma'ya" yazıları ile ilk adımını atan Görücü, “O zamandan itibaren çeşitli gazete ve dijital sayfalarda aralıksız yazan araştırmacı yazar İhsan görücü, yazarlığı ile ilgili olarak mihrapta vazifeli iken sözle hem araştırarak öğrenmeye ve mihrapta cemaatime anlatmanın çabası içerisinde karınca kararınca çalıştım. Emekli olarak konuşma ve mihrap işi bitince eski bilgilerimi ve yeni araştırmalarımı medya kanalından sürdürdüm. Allah bilmemiz gerekirken ve imkan varken öğrenmediklerimizden mesül tutacaktır. Aynı zamanda bilgisini insanlarla paylaşarak aydınlatmamaktan da hesap soracaktır, insan başıboş bırakılmamıştır buyuruyor Kur'an'ı Kerimimiz bu nedenle okumaya ve yazmaya nefesim yetinceye kadar emek vermektir yegane amacım. Rabbimiz, okuduğumuzu doğru anlamayı/ anlatmayı müyesser eylesin. Emeklerimizi boş etmesin endişesi sürekli kalbimi meşgul ederek bu duayla yapıyorum bütün çabalarımı" dedi.



Prof. Dr. Şahin Güven de ziyaret esnasında, “Bir meslektaş olarak İhsan kardeşimizin çalışmalarından memnun kalıyorum. Aklın ürettiği, fikir, düşünce ve insani ideallerin kitaplara kaydedilmesi sevgili peygamberimizin tavsiyesi ve hatta emridir. "Ukayyidül ilme-İlmi kaydediniz" buyurarak inanları hem okumayı aynı zamanda diğerlerinin de yararlanması için yazmaya teşvik ve hatta mecbur etmiştir. İhsan Görücü hocama ziyaret ettiği ve kıymetli eserlerini hediye etme zahmetine katlandığı için çok çok teşekkür ediyorum, Allah C.C. razı olsun, okuma ve yazma yani ilim yolunda her zaman yanında ve duacısıyız" diyerek kendileri de; Erdemli Toplumun İnşası ve Gelenekten Geleceğe Haseki Konferansları isimli akademik kitaplarını hediye etti.