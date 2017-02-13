Emir Kalkan hikayelerle anılacak

Gül Ayinleri, Türk Düğünü, Ha Bu Diyar, Bu Taraf Anadolu, Kanatsız Kuşlar Şehri ve Hoşçakal Şehir gibi kitapların yazarı Emir Kalkan 2015 yılında 67 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin önemli yazarlarından Emir Kalkan adına Hikaye Yarışması düzenledi. Konusu serbest olacak olan hikaye yarışmasına en fazla iki hikaye ile katılım olacak. Yarışmaya başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr internet adresinden yapılabilecek ve başvurular 21 Nisan 2017 tarihinde sona erecek.

Yarışmada birinci seçilen hikayenin yazarına 7 bin 500 TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona layık görülen üç hikayeye ise 1000'er TL ödül verilecek. Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacak.



İHA