En obez bölge İç Anadolu

Obezite’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikimi anlamına geldiğini ve Obezite’nin Dünya’daki en büyük sağlık problemi olduğunun altını çizen Dünyam Hastanesi Genel Cerrrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Ali Deneme, ”Türkiye’de obezite yüzde 32 civarındadır. Obezite erkeklerde yüzde 21’dir. Bayanlarda ise bu rakam yüzde 41’i obez olarak değerlendirilmiştir. Kayseri’nin içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesinde obezite rakamı yüzde 32,9’dur.Türkiye’de en fazla obezite İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. “dedi.



Obezite’nin en önemli sebebinin yetersiz fiziksel aktivite ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının olduğunu ifade eden Op.Dr. Deneme:” Hızlı yaşam şartları, genellikle araba ile seyahat, asansör kullanımı, merdivenden inip çıkmamak, internette sosyal medyada aşırı vakit geçirmek obezitenin en önemli sebeplerindendir. Yeni yetişen nesiller de bu durumlara çok rastlıyoruz. Bunun yanında beslenme alışkanlıkları da önemlidir. Hazır yiyecekler, yüksek yağ içeriği olan sağlıksız beslenme yine obezitenin en önemli sebeplerindendir. Bunun dışında özellikle depresyon, hormon bozuklukları obeziteye yol açabilmektedir” ifadelerini kullandı.



Obez olanları Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi olarak yayınladığı kriterler ile belirlediklerini dile getiren Doktor Deneme, bunlardan en önemlisi vücut kitle endeksinin olduğunu vurguladı. Obez olup olmadıklarını nasıl belirlediklerini anlatan Deneme konuşmasını şöyle devam etti:”

” Vücut kitle endeksini hesaplamak çok kolaydır. Kilomuzu tartıyoruz ve boynumuzu metre cinsinden karesine bölüyoruz. Örneğin 1,60 boyundayız, 1,6’nın karesini alıyoruz. Kilomuz da 80’i 1,6 ‘nın karesine böldüğümüz zaman bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25’in üzerinde ise obez olarak değerlendiriyoruz. 18 ile 22,5 arasını normal ağırlık olarak değerlendirilmiştir. 18’in altını zayıf, 25 ile 30 arasını hafif kilolu, 30’ün üzerini obez olarak değerlendirmiştir.









“Obez insanların diyabete yakalanma ihtimali yüzde 85“

“Obez insanlarda hiper tansiyon, kalp damar hastalıkları, astım bronşit gibi rahatsızlıklar, karaciğer yağlanmaları ve özgüven problemleri obez insanlarda yüksek görünmektedir”



Tedavi de hastalara yardımcı olabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini eğer tedaviye cevam alınmazsa cerrahi operasyona başvurulduğunu anlatan Op.Dr. Mehmet Ali Deneme: ”Hastaların ilk önce vücut kitle endekslerine bakıyoruz. Vücut kitle endeksi 35’in altında olan hastalarda gerekli diyet düzenlemeleri, spor ve sosyal hayatlarını düzenlemeye yönelik tedaviler uyguluyoruz. Bu hastalar 1 yıl kadar diyet ve spor ile tedavi edilmeye çalışıyor. Bunun yanında tıbbi ilaçlarda ekleyebiliyoruz. Burada hastanın iradesi ve kendine sahip olması çok önemlidir. Düzenli spor ve beslenme obezite de belli kriterin üstüne çıkmamış obezite de viddi bir şekilde fayda sağlayabiliyor. Bununla ilgili bir faaliyet sağlayamıyorsak düzenli diyet ve spora cevap veremeyen hastalara cerrahi operasyon düşünüyoruz” şeklinde konuştu.