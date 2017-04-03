Erciyes buluşmaları devam ediyor

"Erciyes Buluşmaları", Erciyes Koleji Konferans Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer'in "Medyayı Tanımak ve Tanımlamak" konulu konferansını Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Birol, Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sabahattin Yılmaz, Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, öğretmenler ve öğrenciler izledi.Konferansta gazetecilikteki tecrübelerini anlatan Üstün Tuncer, iletişimin ve medyanın önemini vurguladı. Üstün Tuncer, medya okuryazarlığından da bahsederek her insanın medyayı doğru anlaması ve algılaması gerektiğini belirtti.Anadolu Lisesi öğrencileri konferans sonrası Üstün Tuncer'e teşekkür ederek çiçek verdiler.