"Erik dalı gevrektir"le sergi açılışı

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek kurs merkezlerinde eğitim alan hanımların ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı karma sergi, Melikgazi Belediyesi Hizmet Binasındaki Fuaye Salonunda açılan sergiye Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşleri, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık ve Eşleri, Halk Eğitim Müdürleri, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mel-Mek Kursiyerleri tarafından yapılan 60 kağıt Rolyef ve 150 iğne oyası ürünlerin bir hafta süre ile sergileneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; şöyle konuştu: “Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu açıdan 24 ayrı merkezde 8 bin civarında kursiyerlerimiz 115 ayrı branşta kurs almaktadır. Kursiyerimizin hem el becerisini geliştirmek, kabiliyetini ortaya çıkarabilmek hem de geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktarabilmek adına geleneksel Türk el sanatlarımızın kaybolmasının önüne geçmek için bizim önceliklerimiz arasındadır. Emek veren eğitimcilerimize, idarecilerimize ve bizlere güvenip bu kurslara geldiğiniz için çok teşekkür ederim.









Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen el emeği göz nurunu esirgemeyen kurs öğrencileri, öğretmenler ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söylen Başkan Büyükkılıç, “ Mel-Mek kurslarımızda toplam 168 öğretmen, 21 bin öğrenci ve kursiyer yer alıyor. 115 branşlarda kurslar veriliyor. Spor alanında 27 öğretmen, 5764 öğrenciye spor kursları veriliyor. Çocuk meclisinde ise 37 öğretmen. 5798 çocuk meclisi öğrencilerimize kurslar veriyoruz. Bu kurslarımızda tüm öğrenciler sosyalleşiyorlar. Çalışmalarımızı sosyal tesislerde yaptırıyoruz. Eğitim yönüyle, kültürel yönüyle toplumumuzun her yaşına hitap etmemiz suretiyle çocuklarımızı yetiştirmek onların öz güvenlerini arttırmak ve ürettiklerini ekonomiye kazandırmak şekliyle güzel sosyal belediyecilik çalışmaları yapıyoruz. Bu vesileyle tüm Kayseri halkının ve Melikgazi halkının Mübarek Ramazan aylarını kutluyorum” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bu çalışma bir bakıma kültürün ve sanatın gelecek kuşaklara aktırılması için bir değerler bütünüdür. Kursiyerler ile adeta Kâğıt sanata, iplik ise göz nuruna dönüşmüştür. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Erik dalı gevrektir şarkısı ile oynayan Melikgazi Belediyesi çocuk meclisi halk oyunları ekini tebrik ediyorum. Normalde bu etkinlikler diğer ilçelerde yılda bir defa yapılır. Ama Melikgazi’de yıl içerisinde sürekli yapılan hizmetler olduğunu görüyoruz. Ben Melikgazi ilçemizde kadınlarımızdan çocuklarımızdan çok memnunum. Yinede üretmek isteyenlere Melikgazi Belediyesi açık. Melikgazi kaymakamlığı Halk eğitim merkezleri açık. ” diye konuştu.

Sergi açılışında Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Halk oyunları ekibi ise Misket ve Erik dalı gevrektir’ gösterileri ile misafirleri adeta mest etti. Açılış sonrası ile hep birlikte sergi gezilerek eserler tek tek incelendi.

Haber Foto: Tuba Köksal /Remzi Yıldırım