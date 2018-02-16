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ERÜ geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) geleceğin bilim insanlarını yetiştirme programı kapsamında çalıştay düzenleyecek. 

ERÜ geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek 

Tamamı gönüllü Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’ 17 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek ilk çalıştayında öğrencilere 50’ye yakın araştırma projesi sunacak ve öğrencilerin ilgisini çeken projelerde yer almasını sağlayacak.
ERÜ Tıp Fakültesi Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Halil Ulutabanca, 2017 yılında Türkiye’de 9 üniversite ile birlikte ‘Araştırma Üniversitesi’ seçilme başarısı gösteren üniversitelerinin, hem kendi, hem de ülkemizin ihtiyacı olan araştıran ve üreten bilim insanlarını yetiştirmek için ‘’Bilim insanı Yetiştirme Grubu’’ projesini başlattığını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Ulutabanca, “Bu kapsamda tamamı gönüllü tıp fakültesi öğretim üyeleri tarafından kurulan ‘’Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’ fakültemize yeni adım atmış öğrencileri araştırma projeleri ile buluşturarak ve bu projelerde çalışma imkânları sunarak, bilimsel çalışma sistem ve disiplinini daha ilk yıllardan öğrencilere aşılmayı amaç edinmiştir” dedi.

İHA

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