ERÜ İletişim TRT ödüllerini topladı

ERÜ İletişim Fakültesi geleneği bozmadı. ‘Radyo Yayıncılığı’, ‘Televizyon Yayıncılığı’, ‘Sesli Görüntülü Haber Yayıncılığı’ ve ‘Yeni Medya Yayıncılığı’ ana kategorilerindeki projelerin yer aldığı ve 35 üniversiteden 351 öğrencinin 211 eserle katıldığı, 2017 TRT Genç İletişimciler Yarışmasından 7 ödülle dönen ERÜ İletişim Fakültesi, Anadolu üniversiteleri içinde en fazla ödül alan fakültelerden oldu.



İletişimin ODTÜ’sü

ERÜ İletişim Fakültesinin, yıllardır gösterdiği performansla ödül almayı artık normalleştirdiğini belirten Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, “Diğer festivallerde de çok sayıda ödülümüz var. Ödüllü bir fakülteyiz. Öğrenciler bunu neredeyse normalleştirdiler. Dışarıdan bu konuda olumlu tepkiler alıyoruz. Bu süreçte TRT’ye çok sayıda öğrencimiz yerleşti. Bize orada İletişimin ODTÜ’sü diyorlar mesela. Bunu onlardan duymak bizi de teşvik ediyor. Çünkü burada öğrencilere pratik ortam sağlıyoruz ve bunun için de tüm öğretim elemanı arkadaşlar var gücüyle çalışıyor” diye konuştu.



Teoride de başarılı

ERÜ İletişim Fakültesinin, teorik eğitimde de başarılı olduğunu sözlerine ekleyen Do ç. Dr. Vahit İlhan, “Fakülteler Anadolu’da olduğu zaman İstanbul ya da Ankara’daki üniversiteler kadar başarılı olmayacağına dair bir yanlış algı var. Bir üniversitede sistemin tamamen oturması için on yıllar gerekiyor. Anadolu’da da artık çok gelişmiş üniversiteler var, bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi. Zaten 10 araştırma üniversitesinden biri oldu ki, İstanbul, Ankara, İzmir dışında Anadolu’daki tek araştırma üniversitesi. Time Higher Education’un derecelendirmesine göre Erciyes Üniversitesi Türkiye’de onuncu sırada. ERÜ İletişim Fakültesi de iletişim ve medya alanında ikinci sırada. Bu anlamda hem teoride hem pratikte varız” ifadelerini kullandı.



2017 TRT Genç İletişimciler Yarışmasında ERÜ İletişim Fakültesinden dereceye giren öğrenciler ve kategorileri şu şekilde:

Sesli Görüntülü Yayıncılık Kategorisi TV Haberi Alt Dalı Üçüncülük Ödülü: ‘Türkiye’nin İlk Kadın Sihirbazı’ - Süleyman Kaçmaz, Mine Yıldız; Birincilik Ödülü: ‘Çocuk İşçiler ‘- Didem Şekerlisoy, Rıdvan Akgün, Nurcan Özal; TV Haber Programı Alt Dalı İkincilik Ödülü: ‘Devirdaim’ - Seyfullah Durak, Sefa Ayyıldız; Birincilik Ödülü: ‘Neler Neler ‘- Seray Samur, Gökhan Alkan, Bilhan Avşar; Radyo Yayıncılığı Drama Alt Dalı İkincilik Ödülü: ‘Sağlıklı Gülüşler’ - Melike Delibaş; Müzik Programı Alt Dalı Birincilik Ödülü: ‘Taş Plak’ - Tuğçe Tunca; Televizyon Yayıncılığı Müzik Videosu Üçüncülük Ödülü: ‘Dance of Bad Angels’ - Osman Çakır, Umut Taş, Gülşah Yılmaz.