ERÜ Senatosu’ndan “Kudüs” Bildirisi

Senato bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Dünyanın en eski şehirlerinden olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs üç semavi din olan İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal yerleri içinde barındırmaktadır. Durum böyle iken, dinler açısından çok önemli bir yer Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi ve tamamen İsrail’e bırakılmak istenmesi kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi, uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara da aykırıdır. Bu karar Ortadoğu’daki mevcut ateş çemberinin büyümesine ve söndürülemeyecek noktaya taşınmasına yol açacaktır. Ortadoğu’daki barış çabalarını baltalayacaktır.

Hâlbuki bu coğrafyada barışın tesis edilmesi, şiddet olaylarına son verilmesi, dinleri ve ırkları farklı olsa da insanların barış içerisinde yaşaması gerekirken; böyle bir kararın doğuracağı olumsuzluklardan hiçbir bölge ülkesinin kazanç sağlayamayacağı da bir gerçektir. Yol yakınken akli selimle hareket edilmesi, başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerinin olaya seyirci kalmaması gerekir. BM ve tüm uluslararası kuruluş ve örgütler, diplomatik çözüm çabalarına biran evvel başlamalıdır. Unutulmamalı ki! Kudüs te oynanan bu kirli oyun eğer önlenemez hale gelirse, doğuracağı çatışma ortamından tüm dünyanın etkilenmesi muhtemeldir.

O yüzden ABD’yi, ABD Başkanı Trump’ı verilen bu talihsiz karardan dolayı tüm üniversite mensupları olarak şiddetle kınarken, verdikleri kararı aklı selimle yeniden gözden geçirmelerini temenni etmekteyiz.

Üniversitemiz bu konuyla ilgili hassasiyetini sonuna kadar devam ettirecek, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz (TBMM) ile Hükümetimizin bu konuda aldığı kararların sonuna kadar destekçisi olacaktır."

İHA

