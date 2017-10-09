ERÜ’de Akademik Yıl Açılışı 12 Ekim’de

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, 2017-2018 akademik yılı başında içerisinde kültür, sanat, bilgi ve emeğin olduğu böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu oldukları belirtti ve bu etkinlikle öğrencilerin yeni eğitim yılına iyi bir motivasyonla başlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Rektör Güven, düzenlenecek etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Uluslararası Türk dünyası müzik festivali öyle sanıyorum ki bu anlamdaki ülkemizdeki ilk festivaldir. Bu festivale ülkemiz dahil 7 ülkeden 16 sanatçı katılacaktır. İran’dan Nevid Müsmir, Kazakistan’dan Alimbay Botakarayev, Kırgızistan’dan Umutai Abdyshova, Macaristan’dan Majda Maria ve Ivan Barvich, Rusya Federasyonundan Tıva Özerk Bölgesinden Huun Huur Tu, Almanya’dan Ayla Caymaz ve Talia Özlem Baltacılar ve Türkiye’yi temsilen Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu yer alacaktır. Bu sanatçıların her birisi ülkelerinde önemli sanatçılardır.







Etkinlik aynı zamanda bir bilgi üretme ve aktarma işlevini de üstlenmektedir. Bu bağlamda konferanslarımız da olacak. Prof. Dr. Üstün Dökmen, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Halil Tekiner, Azerbaycan Millet Meclisi Milletvekili Ganire Paşeyeva ve Hayri Tekgöz konferans vereceklerdir.

Modern insan hobisi olan insandır, gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin ufkunu açmak için Kültür Bakanlığı’na bağlı çalışan ülkemiz dört bir yanında el sanatları sanatçıları da, bir hafta boyunca hem sergi düzenleyecekler, hem de el sanatlarını uygulamaları olarak sergileyeceklerdir. Ahşap oyuncak, yazmacılık, alpaga işleme ve takı tasarımı, ağaç işleme ve topaç, keçecilik, çarık ve yemeni, bakır işleme, kaligrafi, ahşap enstrüman yapımı, cam sanatı, deri işleme, sedef, taş işleme, ipekçilik ve deri tarihi kıyafetler alanında başarılı sanatçılar eserlerini sergileyecekler. Dileyen ziyaretçilerimiz alış veriş yapabilecekler. Tüm üniversitemiz öğrencilerini, personelimizi ve bu festivale Kayseri halkından ilgi duyan herkesi etkinliğimize davet ediyorum.”

Kurum Haberi