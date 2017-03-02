ERÜ’de Endonezya rüzgarı esti

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Endonezya Büyükelçiliği 1. Kâtibi Afrian Asri’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Etkinlik, Endonezya’nın geleneksel yemekleri, eşyaları ve kıyafetlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin düzenledikleri bu tür etkinliklerle farklı kültürleri yakından tanıma imkânı bulduklarını söyledi.Rektör Güven, “Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz zaman zaman bu tür etkinlikler düzenliyorlar. Bu da bize hem onların kültürlerini tanımak açısından, hem de farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbiriyle kaynaşması açısından mutluluk vermektedir. Üniversitemizde 98 farklı ülkeden 1900 civarında öğrencimiz bulunmakta ve bunların 46’sını da Endonezyalı öğrenciler oluşturmaktadır. Endonezya ile tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarımız var. Bundan dolayı biz Endonezyalı kardeşlerimizi seviyoruz ve her türlü desteğe hazırız. Endonezyalı kardeşlerimizi, insani yönleri gelişmiş, güler yüzlü, çalışkan, düzenli ve tertipli insanlar olarak tanıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla üniversitemizdeki Endonezyalı öğrencilerimizde tanıdığımız gibiler ve arkadaşlarıyla uyum içindeler. Umarım üniversitemizde iyi bir eğitim alarak ülkelerine katkıda bulunurlar” dedi.Daha sonra Endonezya Büyükelçiliği 1. Katibi Afrian Asri’nin kısa teşekkür konuşmasının ardındanRektör Güven, konuk Büyükelçilik katibine plaket takdim etti, konuk Büyükelçilik katibi ise Rektör Güven’e ‘Rencong’ denilen Endonezya’ya özgü bıçak hediye etti.Etkinlik Endonezya’yı tanıtan film gösterimi, Endonezyalı öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle yaptığı defile, dövüş sporu pencaksilat ve yöresel dansların sergilenmesiyle son buldu.