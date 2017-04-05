ERÜ’de Kırım müzik rüzgârı esti

Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kırım Devlet Sanatçısı Elzara Batalova konser verdi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen konseri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli dinledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca salondakilere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Batalova, konser sonunda salondakilerden büyük alkış aldı.

İHA